Эх, яблочко да на тарелочке! Назван полезный продукт для потенции

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В обычных яблоках высокая концентрация полезных веществ, которые улучшают качество сексуальной функции и повышают выносливость.

Ученые сообщают, что полезные для всего организма яблоки, могут стать отличным средством для повышения мужской силы в постели. В продукте содержится флавонид, способствующий увеличению выносливости и улучшению качества полового акта. Специалисты утверждают, что стакан натурального яблочного сока может продлить длительность секса на 3 минуты.

Врачи часто называют причиной снижения потенции именно эмоциональные переживания и психологические проблемы. Поэтому, если с физической точки зрения все с организмом в порядке, стоит обратить внимание на моральное состояние мужчины. Здесь тоже на помощь придет яблоко: во фрукте содержится фенилэтиламин и витамин В6. Эти вещества способствуют выработке серотонина и устранению волнения.

Для нормального функционирования мужского полового органа, врачи советуют съедать в день хотя бы по одному яблоку или выпивать стакан свежевыжатого яблочного сока.