Консервы – враги кожи! Соль и химия высушат лицо

Сегодня, 15:00

Вещества, используемые при консервировании, не пойдут на пользу ни здоровью, ни внешнему виду.

Консервы часто содержат много соли. Специалисты предупреждают, что частое поедание продукта может высушить лицо и способствовать появлению морщин. Соль задерживает жидкость, отчего появляются отеки. Кроме того, вещество провоцирует появление угревой сыпи, шелушения и мешков под глазами.

В консервы добавляют химическое вещество – бисфенол А. Это аналог женского гормона эстрогена и обычно используется при изготовлении упаковочных материалов. Вещество не опасно в малых количествах, но имеет свойство накапливаться в организме.

В консервах бисфенол А используется для герметизации – им покрывают внутренний слой металлических банок. При частом употреблении консервированных продуктов воздействие вещества окажет негативное воздействие на весь организм, что обязательно отразится на внешнем виде.

Также стоит помнить, что некоторые виды рыбы содержат большое количество ртути и становятся уже самыми настоящими врагами – химический элемент может оказывать токсическое воздействие на пищеварительную и иммунную системы, глаза и кожу.