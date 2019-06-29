Минус несколько лет и кг: Иглоукалывание поможет помолодеть даже в 50

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Любой нежелательный процесс в организме можно повернуть вспять, если знать правильные точки. Доказано тысячелетиями практики акупунктуры.

Сейчас, желающим выглядеть моложе и похудеть предлагается 1000 и 1 способ достичь желаемых результатов. Можно встретить даже советы, как избавиться от жира и следов прожитых лет, съев что-нибудь особенно полезное или приложив к телу компресс. Но диетологи уверяют, что без определенных усилий ни похудеть, ни помолодеть не получится.

Молодость и стройность напрямую зависят от состояния внутренних процессов в организме, а они регулируются центральной нервной системой, которая со временем начинает «сбоить». Как восстановить работу ЦНС отлично знают в Китае. Там используют иглоукалывание — практику проверенную тысячелетиями. Суть метода заключается в стимуляции тонкой иглой определенных точек, расположенных на нервных окончаниях, которые отвечают за работу конкретного органа, в том числе мозга.

Правильно установленные иглы запускают энергетические потоки в нужную область и восстанавливают органы на клеточном уровне, проще говоря, омолаживает. Таким образом, за несколько сеансов восстанавливается нормальное состояние организма и обмен веществ, что приведет к сжиганию жира.

Тем, кто сомневается в действенности акупунктуры, китайские эксперты предлагают провести эксперимент, который поможет помолодеть даже в 50 лет, в домашних условиях. За мочкой уха есть точка, ежедневное воздействие на которую в течение нескольких минут обеспечит минус несколько лет и кг всего за один месяц.

Как бы то ни было, однако стоит отметить, что заниматься самолечением нельзя — можно навредить здоровью. Подобные процедуры должны проводить только специалисты и врачи.