Они слышат пение ангелов: Эксперты рассказали, как потеря близких влияет на здоровье людей

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Согласно новому исследованию, каждый десятый человек имеет опыт «смерти».

Мало тех, кто верит в мистику, однако учёные их Университетской больницы Копенгагена решили провести исследование и выяснили, как опыт «смерти» влияет на здоровье человека. Они проанализировали данные людей, которые накануне пережили потерю близкого им человека и рассказали о последствиях, как физических, так и духовных.

В первую очередь эксперты отметили появление зрительных и слуховых галлюцинаций, а также искажение мыслей. По словам самих пациентов, после смерти близкого им человека, некоторые из них даже слышат пение ангелов, оповещающее о наступлении покоя. Такие проблемы были зафиксированы у 10% людей, в котором приняли участие граждане 35 стран.

Более того, среди таких людей были и те, у кого появлялся страх смерти. И даже если раньше не было никаких признаков заболевания, то у человека мог внезапно случиться сердечный приступ. Среди второстепенных нарушений учёные отметили: ненормальное восприятие времени (87%), исключительную скорость мышления (65%), исключительно яркие чувства (63%) и чувство отделенности от своего тела (53%).

В конечном итоге, ведущий исследователь, доктор Дэниел Кондзиелла, сказал: «Наш главный вывод заключается в том, что мы подтвердили связь околосмертных переживаний с развитием ряда заболеваний». Также доктор посоветовал людям не оставлять своих близких в трудную минуту и при первом тревожном звоночке обратиться за помощью в больницу.