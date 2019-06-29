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Эксперты назвали несколько простых поз, улучшающих кровообращение в тазу. Они регенерирую половые органы, активизируя выработку тестостерона.

У 40 годам многие мужчины замечают отсутствие былой «мужской силы». Этому способствуют не только возрастные факторы — большинство проблем обусловлены вредной пищей, злоупотреблением алкоголя и табакокурением. В то же время, повлиять на состояние половой системы можно с помощью умеренных физических нагрузок. Большинство мужчин такого возраста привыкли жить по принципу: «Если женщина просит — нужно давать всё», — однако, из-за проблем с потенцией о некоторых желаниях в личной жизни можно забыть.

Не всегда мужской организм готов выполнить функции, заложенные природой, поэтому он компенсирует отсутствие потенции дорогими подарками. Но этот вопрос обходить стороной нельзя. Проблемы с мужской силой — это ещё не приговор, её можно восстановить в любом возрасте. По мнению специалистов, «вялую» потенцию улучшит йога. Этот вид нагрузок позволяет решить главную причину импотенции — застой крови в органах малого таза.

Для «запуска» половой системы следует нагружать мышцы таза, бёдер, ягодиц и поясницы. Также, для нормализации кровообращения следует уделять внимание растяжкам. На этих аспектах основана индийская практика. Специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько поз йоги.

Так, стойка на лопатках и локтях с поднятыми ногами (Саламба Сарвангасана) улучшает приток крови к мозгу, а обратный кровоток стимулирует процессы регенерации в половых органах. Поза под названием Пашчимоттанасана, в свою очередь, позволит снять психологическое напряжение и активизировать выработку мужских гормонов. Необходимо дотянуться до кончиков пальцев ног, подняв подбородок. Ещё одна истинно «мужская» поза — Бхуджангасана. Это стойка на руках и бёдрах, которая снижает концентрацию гормонов стресса и активизирует выработку тестостерона, говорят эксперты.

Следует помнить, что физические упражнения и йога возымеют успех при комплексном воздействии. Важно отказаться от вредных привычек, и сократить потребление жирной пищи, а также проконсультироваться со специалистом, ведь самолечение может навредить организму.