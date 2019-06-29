Зелёный чай спасёт от рака? Напиток убережёт от онкологии и поможет похудеть

Сегодня, 15:30

Рекомендовано выпивать от 4 до 6 чашек в день, чтобы ускорить обмен веществ, оздоровить сердце и защитить организм от рака.

Люди ежедневно ищут лекарство от онкологии, тогда как меры её предотвращения уже давно известны. К ним относится такой доступный для всех продукт, как зелёный чай. Этот напиток давно славится своими целебными свойствами. Теперь стало известно, что помогает и образовать защитный механизм, препятствующий развитию рака.

Согласно последнему исследованию, проведённому в Японии, напиток действительно не только поможет похудеть, но и убережёт от онкологии. Он содержит специальные антиоксиданты, которые препятствуют возникновению свободных радикалов — «зачинщиков» появления злокачественных опухолей. Известно, что в Японии самый низкий в мире процент смертности от рака. Что касается диетического эффекта, он действительно есть. Именно поэтому японки практически не полнеют. В зелёном чае содержатся специальные элементы, которые расщепляют жир и ускоряют метаболизм.

Зелёный чай улучшает микрофлору желудка и бережёт орган от появления злокачественных опухолей. Кроме того, исследование показало, что среди потребляющих напиток риск развития рака молочной железы самый низкий. То же касается и рака лёгких. Причём на состояние органа дыхания положительно влияет и чёрный чай. Но потребление около 3 чашек зелёного напитка в день гораздо лучше влияет на состояние организма.

Похожее наблюдение проводилось в Швеции. В ходе него установили, что среди женщин, которые имеют привычку ежедневно пить зелёный чай в течение 15 лет, на 46% ниже вероятность возникновения и развития рака яичников.

Кроме того, не только зелёный чай спасёт от рака. Помочь в профилактике могут и миндаль, тунец, куриное мясо и яйца. Не стоит забывать об отказе от вредных привычек, а также активном образе жизни.