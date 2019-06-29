Не лечат, а калечат! Лекарства из СССР представляют опасность

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50% россиян используют 3 препарата, которые эксперты назвали небезопасными для жизни.

Накануне эксперты провели опрос и пришли к выводу, что жители России испытывают недоверие к современным лекарственным препаратам. Из-за этого они до сих пор обрабатывают раны марганцовкой, натирают своих детей бальзамом «Звёздочка» при простуде и советуют подросткам мазать прыщи ихтиоловой мазью.

Однако, фармацевт Нина Голубева не согласна с таким подходом. Они заявила, что лекарства из СССР представляют опасность, поскольку большинство их них не лечат, а калечат. В первую очередь эксперт призвала отказаться от использования марганцовки в качестве противовирусного препарата. Данный раствор может вызывать ожоги слизистой, а перманганат калия — легковоспламеняющееся вещество, что также не безопасно для жизни человека.

Во-вторых, Голубева обратила внимание на всеми любимую «Звёздочку», которую чаще всего используют для лечения простуды. Как известно, мазь изготовлена из натуральных компонентов — эфирных масел целебных растений, но есть ряд противопоказаний. Например, «Звёздочка» крайне противопоказана аллергикам, людям с проблемной кожей, бронхиальной астмой и коклюшем. Более того, при любом раскладе мазь нельзя применять для лечения детей.

Закрывает тройку вредителей ихтиоловая мазь от прыщей. В её состав входит сера, которая даёт столько специфический аромат. Но, несмотря на все антибактериальные и восстанавливающие свойства ороговелой кожи, мазь способна вызывать кожные раздражения и даже аллергию.