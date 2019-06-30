Проблемы с сердцем? Боли в спине могут намекать на букет заболеваний

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Игнорирование явных проблем со спиной может привести к полному параличу.

Накануне, эксперты в области здоровья проведи исследование, в ходе которого опросили свыше тысячи человек. Анализ полученных данных показал, что боли в спине могут намекать на букет страшных и в некоторых случаях неизлечимых заболеваний. В первую очередь эксперты призвали людей обратить внимание на состояние своего здоровья и не игнорировать предшествующие 4 недугам симптомы.

Во-первых — если человек растянул мышцы и испытывает при этом болезненные ощущения в течение нескольких дней, то это нормально. Однако, затянувшийся болезненный период может говорить о наличии грыжи межпозвоночного диска, которая сопровождается болью в ногах.

Во-вторых — частые травмы могут привести к стрессовым переломам. То есть, повторяющаяся нагрузка вызывает усталостные разрушения кости, которые не поддаются лечению до момента стабилизации.

В-третьих — травмирование позвоночного диска, которое сопровождается не только болью в верхней части спины, но и рядом других симптомов. Среди самых распространённых изжога, онемение, покалывания, гриппоподобные симптомы. Виной тому зажатый седалищный нерв, провоцирующий жгучие боли в спине или ногах.

Четвертый симптом — это периодические боли во время наклонов, свидетельствующие о перенапряжении мышц, которая отвечает за выпрямление позвоночника. Также медики не исключают наличие травмы позвоночного диска или грыжи. Если боль не проходит в течение пяти дней, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Ряд перечисленных недугов говорит о том, что проблемы со спиной — это опаснейшее оружие тела, которое может за несколько месяцев разрушить здоровье человека. В большинстве случаев, тело человека парализует, что приводит к полному или частичному бездействию.