Жир стекает с боков. Редис поможет быстро сбросить лишние кг

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Особенно это актуально для людей, кто не успел привести свое тело в форму к летнему сезону.

Диетологи назвали продукты, которые помогут быстро похудеть. Это зеленый лист салата, брокколи, капуста и редис. Если большинство полезных для снижения веса продуктов многие знают, но наличие в этом списке редиса удивляет. Как минимум, этот овощ содержит в себе много фруктозы. Однако он имеет больше полезных свойств, чем негативных, особенно для похудения.

Основная польза редиса в том, что он содержит большое количество калия. Овощ богат на фолиевую кислоту, антиоксидант и серу. Эти вещества несут положительное воздействие на пищеварение, а также улучшают аппетит. Кроме того, редис может похвастаться большим содержанием витамина С, что позволит при его частом употреблении «жиру стекать с боков», а лишним кг быстро выводиться из организма.