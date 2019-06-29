Пиво в отпуске не пить! Любители алкоголя в жару рискуют заработать рак кожи

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Специалисты раскрыли вероятные причины возникновения рака кожи.

Рак кожи — не самый страшный вид рака. Он излечим в большинстве случаев, особенно, если его диагностировали на ранней стадии. Но не стоит расслабляться — все находятся в зоне риска.

Врачи дали советы, которые помогут снизить вероятность возникновения этой болезни. Нужно избегать прямых лучей солнца, особенно между 10:00 и 16:00. Не следует долго загорать, особенно — в ультрафиолетом солярии. Также важна одежда, которая поможет защитится от лучей. Солнцезащитный крем не менее важен. Его нужно наносить за 30 минут до выхода на солнце. Кроме того, важно проверять поверхность тела, в случае появления необычных следов — идти к врачу.

Однако, причиной рака кожи может быть не всегда именно солнце. Алкоголь является одним из провокаторов этого вида онкологии.

Любители алкоголя в жару рискуют заработать это неприятное заболевание. Полный отказ от алкоголя может в целом оздоровить человека, но от спиртного на пляже, точно стоит отказаться — пиво в отпуске не пить.

Врачи поделились и симптомами, при наличии которых стоит срочно обратится за помощью. Среди них выделяется неестественно гладкая и блестящая кожа кожа, твердый красный комок похожий на угорь, воспаление, которое покрыто корочкой и кровоточит если его почесать.

Рак кожи делится на два основных типа — меланомный и немеланомный рак.

Меланома может выглядеть как быстрорастущая родинка. этот тип рака является точечным и, как правило, не распространяется по коже. Немеланомный рак бывает двух типов: базально-клеточный и плоскоклеточный. Базально-клеточный (базалиома) появляется на лице, коже головы, ушах, руках, плечах и спине, а плоскоклеточный (спиналиома) появляется на лице, шее, губах, ушах, руках, плечах и конечностях.