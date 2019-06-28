«Даже бабка захочет»: Врачи признали мускатный орех «женской Виагрой»

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Продукт содержит определённый набор микроэлементов и является сильнейшим афродизиаком. Чтобы достичь нужного эффекта, достаточно съедать половины ореха в день.

О женском либидо начали говорить не так давно. Это инстинктивное влечение к противоположному полу и желание вступать в сексуальные отношения. Известно, что это очень «хрупкая вещь». Понизить либидо могут различные факторы. Среди них проблемы со здоровьем, стресс, беременность, неправильное питание, менопауза, приём противозачаточных средств и других препаратов. Как же поступить женщинам в случае снижения желания?

Для начала стоит признать, что проблема есть, а после уже приступать к её устранению. Для начала необходимо обратиться к медикам, и если проблем со здоровьем нет, то на помощь может прийти мускатный орех. Врачи называют его «женской Виагрой».

В результате проведённого исследования американские сексологи выяснили, что он повышает либидо, продлевает половой акт и усиливает приятные ощущения от интимной близости. Некоторые специалисты шутили, что после употребления мускатного ореха «даже бабка захочет».

Из-за наличия в мускатном орехе сафрола, элемицина, миристицина он является сильнейшим афродизиаком и вызывают у женщин «опьяняющий» и возбуждающий эффект.

Чтобы достичь эффекта, о котором говорят американские сексологи, достаточно на регулярной основе употреблять половину ореха в день. Его можно добавлять в различные блюда, чай, кофе, делать настойки и отвары.

Кроме мускатного ореха женское либидо помогут повысить имбирь, базилик, мёд, шоколад, корица, орехи морепродукты, шоколад, спаржа, сельдерей, авокадо, клубника и бананы. Однако всегда стоит помнить, что самолечение может быть очень вредным. В данном случае подобрать правильный продукт смогут именно врачи.