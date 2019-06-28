Эффект ботокса. Домашняя маска омолаживает на 10 лет

Сегодня, 11:11

Ингредиенты максимально простые – лимон, крахмал и яйцо.

Косметологи признали пользу натуральных масок в домашних условиях. В связи с этим в интернете стали набирать популярность рецепты из определенных ингредиентов, создающие уникальный эффект, способный конкурировать с инъекциями и аппаратной косметологией. Практикующие домашней косметологией утверждают, что регулярное использование омолаживает кожу лица минимум на 10 лет.

Одним из таких рецептов стала маска для лица с ботокс-эффектом из ингредиентов, находящихся в доме у любого. Необходимо подготовить 15 г крахмала, 1 куриный белок, 15 мл воды и 5 мл лимонного сока. Для начала надо взбить белок с лимонным соком, далее добавить все остальные ингредиенты. Образовавшуюся маску нанести на лицо и держать в течение часа, далее смыть теплой водой. При необходимости нанести увлажняющий или антивозрастной крем для лица.

Куриный белок – кладезь различных полезностей для кожи лица. Белок восстанавливает повреждения кожи на микроуровне, тонизирует, нормализует выработку сальных жиров. Полезные жиры, содержащиеся в яйце создает защитную пленку для эпидермиса, которая служит «щитом» от негативного воздействия окружающей среды, которая в свою очередь является одним из главных факторов преждевременного старения. Это только малая часть полезных действий яйца для кожи.

Крахмал восстанавливает клеточную структуру эпидермиса, имеет обще омолаживающий эффект, увлажняет и тонизирует. Лимонный сок питает, обеззараживает и избавляет от пигментации.