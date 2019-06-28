Я худею. Советы от моделей о завтраках, сохраняющих фигуру

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Модели тоже позволяют себе выпечку и хлеб, однако всё же сохраняют фигуру в форме.

Завтрак - это главная еда дня, не удивительно, что именно от неё зависит дальнейшая работа организма на целый день. Кто не мечтает о стройной фигуре и не говорил себе: «Я худею»? Однако не все осознают, что добиться желаемого результата – это только половина работы. Помимо этого, его ещё необходимо поддерживать.

Модели – это эталоны красоты, которые являются обладательницами великолепных фигур. Некоторые из них дали пару советов о том, что стоит есть на завтрак, что позволит сохранить фигуру.

Джиджи Хадид на завтрак обязательно есть хлеб, яйца и молоко, энергетическая ценность которых в общей сложности составляет 654 ккал. Для сжигания лишних калорий девушка занимается боксом. Объясняет она свой выбор следующим образом: яйца активизируют обмен веществ, благодаря чему похудение происходит куда быстрее, чем без них; молоко – это незаменимый сбор полезных веществ, которые помогают нормализовать работу желудочно-кишечного тракта; хлеб – содержит витамин В, который улучшает моторику кишечника.

Ещё одна модель Кэндис Свейнпол предпочитает завтракать небольшой выпечкой, по типу круассана, чашечкой кофе, фруктами и йогуртом. В общей сложности это составляет 488 ккал. Девушка считает, что если утром хорошо позавтракать, то не придётся отвлекаться на перекусы в течение дня. Фрукты заряжают энергией и витаминами на целый день. Йогурт же содержит кальций и белок, которые улучшают флору кишечника.