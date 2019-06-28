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Ученые опровергли суждение о вреде частого мытья рук.

Всех нас ранних лет учат мыть руки перед едой и после прогулок на улице. Это вполне обоснованно — микробы вызывают болезни. Заболевания, вызываемые кишечной палочкой, очень распространены среди детей именно по этой причине. Дети ленятся мыть руки тогда, когда это нужно.

Последнее время в сети набирает популярность суждение о том, что избыточная чистота рук вредна. Якобы, полезные микробы погибают если очень часто мыть руки. Приводится пример того, что городские дети-чистюли болеют чаще, чем дети, проживающие в сельской местности.

На самом деле, небольшое количество микробов — повышает иммунитет человека, а стерильная среда мешает человеку противостоять даже слабым бактериям. Медики советовали минимизировать использование антисептиков, якобы они убивают защитный слой полезных бактерий и способны создавать микротрещины на руках, приводя к раздражению и воспалению.

Британские исследователи проверили это суждение. Они опросили две тысячи человек и выяснили, что четверть участвовавших в исследовании — не стараются чрезмерно выполнять правила гигиены, когда находятся дома.

На самом деле, щелочная среда мыла, не способна убивать всех микробов, она даже не мешает микробам накапливаться на мыле. Поэтому мытье рук, скорее помогает избавиться от загрязнения, а не от микробов. Исследователи упомянули о сосудах с жидким мылом в общественных местах, они могут быть местом скопления бактерий.

Ученые напомнили о важности мытья рук после игр с домашними животными, прогулок по улице и перед едой. Кроме того, стоит заботливо мыть посуду и вытирать обеденный стол. Частое мытье рук может вредить только в случае сухой и раздражительной коже рук, но для этих целей есть специальные средства и увлажняющее крем-мыло.