Бальзам на сердце. Курага сокращает риск инфартка

Сегодня, 10:59

Сухофрукт восстанавливает работу сердечно-сосудистой системы за счёт большого содержания витаминов и минералов.

Не секрет, что состояние здоровья человека напрямую зависит не только от наследственности и активности, но и от потребляемой пищи. Если возникают проблемы с сердцем, то затягивать лечение крайне опасно.

Специалисты утверждают, что, в первую очередь, сбои в работе сердечно-сосудистой системы сигнализируют о нехватке витамина В, дефицит которого можно установить в больнице.

Одним из самых популярных продуктов для сердечников, прописываемых врачами в виде профилактики, является курага. Обосновывается это тем, что данный сухофрукт обладает огромным запасом витамина В, железа, магния, фосфора, меди и калия. Все эти химические элементы, объединённые в одной порции, способны восстанавливать образовавшийся дефицит, действуя как бальзам для сердца.

При регулярном потреблении кураги можно не беспокоиться о состоянии сердечной мышцы, так как большое количество витамина В способно на 70% восстанавливать её работу.

Благодаря большому содержанию магния и калия уменьшаются риски инфарктов за счёт восполнения этих запасов. Фосфор и медь обеспечивают нормальное функционирование сосудов и работу клапанов, что предотвращает развитие опасных сгустков крови – тромбов. Также железо, содержащееся в кураге, обеспечивает выработку нормального уровня эритроцитов, являющихся одним из главных клеточных компонентов крови.

К тому же не стоит забывать о том, что курага является природным антиоксидантом, способным выводить лишние шлаки, содержащиеся в сосудах