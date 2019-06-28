Позеленел от яда. Повседневные продукты вызывают интоксикацию

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Продукты, которые находятся в каждом холодильнике могут стать ядом при их чрезмерном потреблении.

Врачи рассказали о том, что повседневные продукты вызываю интоксикацию. Первым из основных продуктов оказалась красная икра. Продукт может быть вреден в первую очередь из-за неправильного хранения и консервантов, используемых некоторыми производителями, например: уротропин (E239), который в желудке становится формальдегидом, и который был запрещен в 2010 году. Это вещество может вызвать интоксикацию. Также в икре содержится много соли, излишки которого, как известно, приводят к различным неприятностям в организме.

Следующий сомнительный продукт – зеленый картофель, особенно с ростками. Он содержит соланин – природный пестицид, токсичный для людей даже после термической обработки. Интоксикация может вызвать рвоту, диарею и остановку сердца. Буквально можно «позеленеть от яда». К счастью, для того чтобы взрослому человеку от этого стало плохо, необходимо съесть как минимум пол килограмма такого картофеля.

Это кажется мифом, но на самом деле, если человек съедает много моркови, у него развивается каротинемия, при которой кожа приобретает желтовато-оранжевый оттенок. К счастью, без сильного вреда для организма.