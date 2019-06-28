«Умный» жир: Сало способно сохранить молодость

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30 граммов свиного сала в день отодвинут старость и сделают кожу красивее.

Диетологи постоянно спорят: сало – это польза или вред. Раньше его называли источником «плохого» холестерина и пытались заменить трансжирами и пальмовым маслом, вред которых сейчас уже доказан не одним исследованием.

Противники сала уверяют, что его употребление приводит к ожирению. Данный миф уже давно развенчан. Как и любой другой продукт, оно способно вредить только в чрезмерных количествах.

Что же касается животного жира, то ученые опровергают мифы, связанные с салом. Оказалось, что «умный» жир содержит полезные витамины А, Е и D, способствующие сохранению здоровой и упругой кожи, а также укрепляющие ногти и волосы. Доказано, что продукт поможет сохранить молодость.

Кроме того, в сале содержится большое количество полезных арахидоновой и линолевой кислот. Они отвечают не только за красоту, но и за нормальную работу клеток. Эти вещества нужно обязательно получать с едой, так как организм не может сам их вырабатывать.

В сале действительно содержится холестерин, и если есть его без меры, пользы точно не будет. Тем не менее, это не вредный холестерин, поэтому он не так опасен. К тому же воздействия вещества сосуды защитит холин, который также входит в состав продукта.

Употреблять сало советуют в свежем засоленном виде. Особенно хорошо животный жир подходит для жарки – во время нагревания продукт не выделяет канцерогенов и других вредных веществ, как, например, подсолнечное масло.