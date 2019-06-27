Ожирение и жара: Онколог назвал причины возникновения рака груди

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Каждые 5 кг избыточного веса увеличивают риск онкологии на 4-8%.

Доктор онкологической больницы № 62 в Москве Анатолий Махсон рассказал, какие существуют главные причины возникновения рака молочных желез. По его словам, заболевание груди происходит из-за абортов, возраста, поздней беременности, избыточного веса и жаркого климата.

Доктор Махсон сообщил, что каждые 5 кг лишнего жира способны увеличить риск появления смертельной болезни на 4-8%. Ожирение — лидирующий фактор, который пробуждает раковые клетки. Онкология молочной железы напрямую связана с гормональной зависимостью: избыточный вес продуцирует эстрогены, которые нарушают баланс организма.

По словам врача, рак груди тесто связан с работой яичников. Если происходит функциональный сбой в этих органах, то опасность развития онкологии повышается.

Онколог-маммолог объяснил, что жара имеет опасное воздействие на организм. Повышенные температуры дестабилизируют работу внутренних органов, а солнечные лучи способны пробудить «спящие» раковые клетки.

Доктор Махсон назвал рак груди самым опасным заболеванием, потому что выявить его на ранней стадии практически невозможно. Основные симптомы проявляются уже на 3-4 фазе онкологии, когда шансов на выздоровление остаётся очень мало.

Медики рассказали, что нужно прислушиваться к сигналам своего организма. Молочная железа способна подавать сигналы, которые должны насторожить. К ним относится появление небольшого уплотнения, изменение размера, формы или цвета кожи. Врачи настоятельно рекомендуют обратиться к специалистам при появлении подобных симптомов.