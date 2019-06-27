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Не выпить нужно, а вовремя низкокалорийно перекусить, чтобы соблюдать 100 калорий за один приём.

Похудеть и оставаться в привлекательной форме мечтает каждая женщина, даже если весит 55 кг. Однако, процесс сброса лишнего веса затяжной и трудоёмкий. Но, Диета для похудения сработает, если в меню на стол добавить «соточку», говорят эксперты. Независимо от того, что мотивирует похудеть, большинство людей решаются завязать с обжорством. Вместо того, чтобы резко сократить потребление пищи, более частое употребление поможет похудеть и меньше кушать. Эксперт объяснил, перекусывать в течение дня – вот верный способ похудеть и не голодать. За счет частого приёма еды организм постепенно снижает тягу к еде и переходит в оптимальных режим сброса лишнего «балласта».

«Здоровые, низкокалорийные закуски между приёмами пищи полезны и контролируют вес», - утверждает эксперт по похудению. «Мой совет - придерживаться закусок до 100 калорий».

Низкокалорийные закуски: банан, коробка с изюмом, свежий виноград или йогурт. Для пикантного варианта, худеющие едят маслины, морковные палочки, мягкий сыр с огурцом. Согласно исследованию, опубликованному в Национальной медицинской библиотеке США, перекус на богатых белком закусках с содержанием клетчатки способствует снижению веса. В ходе исследования 17 человек получали закуски с высоким содержанием белка и медленно переваривающихся углеводов в течение месяца. За это время сидящие на диете люди, потеряли в среднем 1 кг, добавив в рацион закуски. Но при этом, диета для похудения сработает не для всех, если в меню на стол добавить «соточку».

Исключение, когда человек страдает болезнями или же относится к группам риска. В исследовании 36 мужчин заметили увеличение жира в печени и животе, когда они перекусывали между приёмами пищи. Помимо диеты и физических упражнений, люди пьют яблочный уксус, чтобы ускорить потерю веса. Исследования показали, что это повышает метаболизм, организм сжигает жир быстрее. Следование структурированной диете, такой как кето-диета, может быть хорошим способом контролировать потребление пищи, подчёркивают эксперты.