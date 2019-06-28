Уничтожить лишний вес вам поможет антистресс: Жир накапливается из-за депрессии – медики

Сегодня, 11:00

Затяжной стресс способствует набору веса.

Британский диетолог Ким Пирсон считает, что нервное напряжение является причиной появления избыточного веса. В период стресса в организме происходит перенасыщение кортизолом — гормоном, который регулирует углеводный обмен. По словам медика, из-за затяжной депрессии жир накапливается в области живота. А, как известно, избавиться от лишнего веса в этой зоне очень сложно.

Доктор Пирсон отметил, что избежать таких неприятных последствий можно, главное — вовремя предотвратить проблему. Первым делом нужно вывести гормон стресса из организма.

Медики рассказали, что в этом помогут дыхательные упражнения, медитация и прогулки на свежем воздухе. Дополнительно следует откорректировать режим питания: в основе рациона должна быть белковая пища. Диетологи добавили, что употреблять продукты стоит в приблизительно одинаковое время каждый день. Медики также добавили, что нежелательно пропускать приём еды, поскольку это станет причиной появления сильного аппетита, из-за чего захочется съесть чего-то вредного.

Водные процедуры также обладают успокаивающим действием для организма. Тёплая ванна с чашкой травяного чая без сахара нормализуют нестабильное состояние человека.

Диетологи создали ещё один девиз в борьбе с ожирением: «Уничтожить лишний вес вам поможет антистресс». Важно помнить, что депрессия влияет не только на психологическое состояние, но и нарушает работу организма в целом. Медики советуют добавить в свою жизнь физическую активность и скорректировать питание.