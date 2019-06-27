Бесконечный День молодёжи: Капуста и огурец превратят «старуху» в «молодуху»

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Исследования показали, что некоторые овощи могут не замедлять старение, а полностью «повернуть время вспять». У клеток начинается новая жизнь.

Рецепт вечной молодости ищут где-то в тридевятом царстве, а он оказался под рукой. Учёные доказали на практике, что ряд овощей может омолаживать организм. Это касается всех функций, начиная от зрения и заканчивая половой жизнью. Капуста, огурец и их «друзья» подарят бесконечный День молодёжи тем людям, которые этот праздник уже не считают своим.

Группа американских и британских учёных выяснила, что вещество никотинамид мононуклеотид, содержащееся в некоторых зелёных овощах, помогает в несколько раз увеличить клеточный метаболизм. Проще говоря, все клетки организма начинают быстрее получать необходимые ресурсы для восстановления и регенерации. Наибольшее количество этого вещества находится в капусте, брокколи, огурцах и соевых бобах. Эти овощи, при регулярном употреблении, превратят любую «старуху» в завидную «молодуху». Да и мужчинам такое чудесное питание не помешает. В ходе исследований, учёные давали никотинамид мононуклеотид лабораторным мышам преклонного возраста. Уже через несколько приёмов у грызунов снижался уровень глюкозы в крови, улучшалось зрение, и ускорялся обмен веществ. Биолог Шин-Ичиро Имаи сообщил, что учёные планируют научиться изготавливать это вещество искусственным путём. В будущем приём такого препарата может избавить человека от старости.