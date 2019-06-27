3 чашки кофе - дело к катастрофе? Врачи рассказали, сколько можно выпить без последствий

Сегодня, 12:40

Норма зависит от возраста, веса и состояния здоровья. Людям с непереносимостью кофеина употреблять напиток не рекомендуется.

День большинства людей не считается полноценным без употребления такого ароматного и вкусного напитка как кофе. Действительно, что может быть лучше чашки напитка, который даёт заряд на весь день? Кроме приятного вкуса кофеин, содержащийся в напитке, предотвращает присоединение аденозина к аденозиновым рецепторам. Это помогает сохранять концентрацию и работоспособность на протяжении всего дня. Также напиток повышает уровень адреналина в крови и обладает стимулирующим эффектом.

Возникает вопрос: сколько кофе в день можно выпить без последствий для здоровья? Врачи рассказали об этом в своём недавнем докладе. Норма зависит от веса, возраста и состояния здоровья человека. Есть люди с непереносимостью кофеина, для них, понятное дело, норма это ноль чашек. Если проблем со здоровьем не наблюдается, то 1-2 чашки напитка в день без вреда для организма выпить можно. Важно понимать, что речь идёт о заварном кофе. Растворимый напиток медики употреблять не рекомендуют. Если выпить 3 чашки заварного кофе, то дело к катастрофе? Нет, но нужно понимать, чем опасно употребление слишком большого количества кофеина.

Во-первых, за счёт стимуляции нервной системы кофеин увеличивает частоту сердечных сокращений. Если пить много кофе, то могут развиться аритмия и стенокардия. Во-вторых, кофеин способствует вымыванию калия из организма, а это может приводить к развитию учащённого сердцебиения и судорогам. Кроме того он стимулирует секрецию соляной кислоты в желудке, что может привести к воспалительным процессам в ЖКТ. Также кофеин негативно влияет на обмен кальция в организме. Если здоровый человек будет пить 1-2 чашки кофе в день, то проблем не будет.