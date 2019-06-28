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Жестяные банки расслабляют и веселят, вызывая рак желудка и болезнь сердца.

С 1994 по 2014 годы продажи энергетических напитков выросли на 5000%, сообщают маркетологи. Эксперты в области здравоохранения обеспокоены тем, что кофе или другие источники кофеина оказывают положительное влияние на организм. Люди 18-38 лет потребители энергетических напитков, треть подростков 12-17 лет делают это регулярно. Исследования и сообщения о случаях указывают на тревожную связь между энергетическими напитками и проблемами со здоровьем - особенно с сердцем. Происходят из кофеина, других ингредиентов или их комбинации, неясно, хотя высокие дозы кофеина токсичны, то есть названы скрытые свойства «энергетиков». Доказано, что у двух мальчиков-подростков случился сердечный приступ после употребления энергетических напитков, и, по крайней мере, ещё у двух произошла мерцательная аритмия, тип нерегулярного сердцебиения. Они могут добавить энергии, но как энергетические напитки влияют на тело в долгосрочной перспективе? Независимо от того, станут ли такие законопроекты законом, родители должны советовать своим детям избегать «энергетиков», считают эксперты в области здравоохранения. Жестяные банки расслабляют и веселят, вызывая рак желудка и болезнь сердца.

«В небольших и средних количествах кофеин полезен, потому что улучшает настроение и помочь чувствовать бодрым», - говорит врач. «В больших количествах это приводит к снижению способности кровеносных сосудов расширяться. Если они сжимаются и сужаются, кровяное давление повышается. Если кровеносные сосуды сужены и кровь не может пройти, это может вызвать сердечные приступы, мозговые атаки - иначе говоря, удары - и повреждение органов».

Исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации кардиологов, показало, что энергетические напитки также влияют на электрический паттерн сердца, который может быть опасным или даже смертельным. Покупатели энергетиков в один голос твердят: «Отказываюсь верить во вред энергетических напитков». Напитки в жестяных банках с надстройками, которые классифицируются как диетические добавки.

Энергетические напитки являются второй по популярности диетической добавкой (после поливитаминов), используемой подростками и молодыми людьми. Однако такие ингредиенты, как гуарана, таурин и женьшень противопоказаны большинству потребителей энергетических напитков.

«Женьшень обладает антиоксидантными свойствами, что приятно, но если вы хотите улучшить свою память, вам лучше есть чернику или играть в игры для мозга», - говорит врач.

Таким образом, названы скрытые свойства «энергетиков».