Вдох, выдох, рак. Растительные масла вредны для здоровья при 120 градусах

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Высокое содержание полиненасыщенных жиров в некоторых маслах увеличивает вероятность развития рака и болезней сердца.

В последнее время многие люди говорят о положительных и отрицательных свойствах растительных масел. Исследования, связанные с маслами, привлекают внимание, потому что это продукт ежедневного использования для приготовления пищи.

Разложение жирных кислот происходит медленно, но при нагревании до определённой температуры, они начинают выделяться с невероятной скоростью. То есть, растительные масла вредны для здоровья только при определённой температуре. Поэтому лучше выбирать масло с небольшим количеством полиненасыщенных жиров и с высокой температурой горения.

Подсолнечное масло – температура нагрева 120 градусов цельсия - 11% насыщенных жиров, 20% мононенасыщенных жиров, 69% полиненасыщенных жиров.

Согласно этому описанию можно сделать вывод, что жарка пищи на подсолнечном масле не рекомендуется. Его врачи выделяют, как самое опасное, его пары в прямом смысле – это вдох, выдох и рак. Для его замены можно использовать продукты животного происхождения.

Подсолнечное масло абсолютно безвредно в качестве заправки для салата. Лучше всего хранить его в сухом, темном и прохладном месте.

Оливковое масло – температура нагрева 200 градусов цельсия - 14% насыщенных жиров, 73% мононенасыщенных жиров, 11% полиненасыщенных жиров.

Оливковое масло считается одним из самых безопасных для жарки. Это связано с его высокой температурой горения, а также с низким содержанием полиненасыщенных жирных кислот.

Кокосовое масло – температура нагрева 450 градусов цельсия, 88,5% насыщенных жиров, 6,5% мононенасыщенных жиров, 5% полиненасыщенных жиров.

Кокосовое масло считается самым безопасным для жарки. Его точка испарения выше, чем любая максимальная температура домашней плиты, а содержание полиненасыщенных жиров настолько низко, что от его разложения почти не будет вреда.

Следует отметить, что растительные масла могут нанести вред только тогда, когда они нагреты. В холодном состоянии они абсолютно безопасны.