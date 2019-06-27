Стоп аллергия: ученые нашли способ победить болезнь через кишечник

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Аллергики наконец-то смогут ощутить вкус арахиса и молока.

По данным Всемирной организации здравоохранения к 2025 году различными видами аллергий будет страдать около 50% взрослого населения Земли. Такие неутешительные прогнозы заставляют ученых всего мира искать способы справиться с эпидемией.

Прорыв могут совершить американские ученые из Бостона. Они выявили взаимосвязь между развитием аллергии и нарушениями микробиома человека в раннем детстве. Исследователи два с половиной года наблюдали за микрофлорой кишечников детей с пищевой аллергией и без нее. Они увидели, что у аллергиков не хватает определенной группы бактерий.

Для того, чтобы доказать свою теорию, специалисты провели тестирование на мышах с аллергией на яйца: создали пребиотический коктейль, который восстанавливал микрофлору кишечника, восполняя его недостающими бактериями. Результат показал, что у мышей пропали аллергические реакции, а это значит, что средство способно вылечить недуг.

Сейчас создатели коктейля намерены проверить лекарство на людях и в случае успеха запустить его на рынок. Особое внимание ученые планируют обратить на людей, чувствительных к сильнейшему аллергену – арахису.