«Покажу, где раки зимуют». Врачи рассказали о ряде скрытых симптомов рака

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Зуд, кашель или прыщи – и это далеко не все симптомы рака, о которых никто не догадывается.

Как известно, человеческий организм всегда посылает сигналы в виде различных симптомов, когда происходят сбои. К сожалению, многие люди часто упускают из виду то, что тело пытается сказать.

Чтобы быть во всеоружии врачи рассказали о ряде скрытых симптомов онкологии, чтобы «показать, где раки зимуют». Однако необходимо иметь ввиду, что некоторые из симптомов могут сигнализировать о других заболеваниях, поэтому лучше обратиться к врачу.

Появление новообразований может быть одним из симптомов рака кожи и молочной железы. Чаще всего они проявляют себя, как комки в груди и в области подмышек. Зачастую рак кожи также «говорит» о себе появлением прыщей, раздражения или ростом родинок.

Рак лёгких – это одно из самых распространённых заболеваний. Длительный кашель вкупе с низким аппетитом и быстрой потерей веса, является одним из симптомов заболевания легких.

В большинстве случаев зуд на коже не имеет ничего общего с онкологией, однако клинический опыт показывает определенную связь. Новообразования в матке вызывают зуд в области половых органов, а рак головного мозга может сопровождаться зудом в области носовых ходов.