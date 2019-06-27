Не желаете подкрепиться? Картофельное пюре спасет от диареи

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Деликатную проблему можно решить с помощью крепящих продуктов.

Известно, что картофель содержит большое количество крахмала. Именно благодаря свойствам этого вещества, картофельное пюре способно скреплять содержимое кишечника и облегчать симптомы отравления.

Однако поможет только правильно приготовленное блюдо: в пюре не нужно добавлять масло и сильно солить. Позитивный эффект достигается также за счет углеводов, содержащихся в картофеле, которые обволакивают стенки кишечника и снимают раздражение.

Во время диареи организму может грозить обезвоживание, при котором больной теряет жизненно важные вещества – натрий и калий. Для восстановления последнего также отлично подойдет картофельное пюре.