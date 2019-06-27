Минус 5 лет за 5 минут: Йога для лица «поднимет» обвисшую кожу

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Тонус мышц и разглаживание морщин – главные преимущества этого упражнения.

Последнее время в обществе стала набирать популярность методик естественного омоложения, в связи с чем уколы красоты постепенно отходят на второй план. Именно поэтому йога для лица набирает бешенную популярность.

Несмотря на доступность и простоту выполнения упражнений, йога даёт действительно хорошие результаты, омолаживая лицо на несколько лет. Все те упражнения, которые предусмотрены йогой, способствуют приведению мышц лица в былой тонус, восстанавливая прежние очертания.

Благодаря активным массажным движениям пальцев происходит разгон застоя лимфатической жидкости, тем самым устраняя возрастные морщины в области лба глаз и носогубной складке. При таких упражнениях приток крови на лице максимально увеличивается, о чём может говорить лёгкий румянец на щеках. Благодаря этому максимально восстанавливается тонус кожи, устраняя синяки и мешки под глазами и поднимая обвисшую кожу в области щёк.

Также благодаря лицевой йоге можно уменьшить «возрастной подбородок», который появляется к 30-ти годам у большинства представительниц прекрасного пола, совершенно не связанный с лишним весом.

Уделяя всего 5 минут в день, примерно за месяц, можно сполна заметить «плоды» своих каждодневных стараний и усилий. Косметологи рекомендуют практиковать данную лицевую гимнастику с 26 лет, совмещая с уходовыми домашними процедурами в виде протирания лица кусочком льда из зеленого чая и мяты.