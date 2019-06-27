Мёд - к жизни вернет. Пчелиный нектар избавляет от похмелья

Сегодня, 03:47

Результаты исследования показали, что фруктоза и глюкоза восстанавливает пострадавший от алкоголя организм.

После «хорошего» праздника всегда наступает момент, когда организму требуется серьезное восстановление. Если знать некоторые хитрости, то побороть симптомы похмелья можно в самые кратчайшие сроки и без употребления сильных лекарственных препаратов. Говоря о таком средстве, ученые и врачи отмечают мёд и его уникальные свойства.

О том, что пчелиный нектар избавляет от похмелья, уже давно говорили многие ученые и простые жители. Например, исследователь Т. Сеппала и его коллеги проводили анализ воздействия мёда на организм при похмелье. Для этих целей 40 не очень трезвых взрослых мужчин разделили на несколько групп, каждой из них давали определенное количество фруктозы и глюкозы (примерно по 0,5-1 г на килограмм массы тела). Затем ученые проводили тесты на активность мозга, восприятие и коммуникацию. По результатам теста стало очевидно, что принятие глюкозы и фруктозы улучшало состояние людей. Такой же тест проводил и ученый Р.Х. Иликари, но уже со 109 мужчинами.

Научные исследования показывают, что мёд, в котором содержится большое количество фруктозы и глюкозы, благотворно влияет на состояние людей при похмелье. Фруктоза оказывает стимулирующий эффект, который прозвали «пентозный шунт» - процесс восстановления важнейшего кофермента никотинамид-динуклеотидфосфата, дефицит которого образуется при переработке алкоголя. Помимо этого, мед оказывает успокаивающее влияние, помогает переработать алкоголь и вывести из организма токсины.

Принимать мёд при похмелье следует дробно и небольшими порциями. Максимальная норма употребления не должна превышать 100 мл (полстакана) в сутки.

Ученые отмечают, что оздоровляющий эффект наступает уже спустя 15 минут. Если после сильного застолья человеку необходимо выйти на работу, то такое средство очень оперативно и безопасно вернет его к жизни, отмечают они.