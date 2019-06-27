Чудо-орех. Миндаль помогает бороться со старением

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Богатый минералами и витаминами, миндаль укрепляет кости, помогает в похудении и омолаживает организм.

Миндаль – это универсальный и богатый витаминами продукт, невероятно полезный для здоровья. Этот чудо-орех помогает улучшить самочувствие, борется с некоторыми патологиями и, кроме того, помогает сбросить вес.

Это также отличный вариант, если человек является аллергиком и не переносит лактозу. В таком случае можно пить миндальное молоко. Особенно полезен миндаль для организма беременных женщин, так как он помогает поддерживать необходимый уровень кальция в организме, тем самым укрепляя кости.

Минералы, такие как фосфор, железо, магний, кальций, калий, марганец, медь, селен, цинк и витамины группы В и Е, делают миндаль полноценной пищей с точки зрения присутствия в нём полезных для организма веществ. Необходимо также иметь ввиду то, что в любой диете должен присутствовать миндаль, делая её куда более лёгкой и полноценной.

Однако самой главной особенностью миндаля, является высокое содержание в нём «витамина молодости». Говорить о витамине Е означает говорить о борьбе со старением. Этот витамин предотвращает окисление клеток и тем самым предотвращает преждевременное старение кожи. Потребление 20 граммов миндаля обеспечивает более 50% CDR (рекомендуемой дневной нормы) этого витамина. Это также помогает защитить кожу от пятен, морщин и даже растяжек.

Существует множество причин, почему миндаль должен стать частью рациона каждого человека, но чаще всего главным его достоинством всё же выделяют помощь в борьбе со старением всего организма.