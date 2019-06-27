Вздутие живота и «газики»? Медики назвали диету, которая избавит от проблем с желудком

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Низкоуглеводные продукты питания помогут стабилизировать ЖКТ.

С каждым бывает: будто и не съел ничего, но живот раздулся, что и брюки застегнуть невозможно. Если у вас возникают время от времени такие проблемы, то нужно срочно пересмотреть свой рацион питания.

Медики назвали диету, которая поможет предотвратить вздутие живота и «газики». По их словам, FODMAP — лучшая система питания для облегчения проблем с желудком.

Диетолог Винсент Педре сказал: «Существует проверенный способ лечения СРК без лекарств и других процедур. FODMAP — не новая, но очень успешная диета».

Данный метод разработали исследователи из Университета Монаш в Мельбурне. FODMAP включает в себя продукты, которые содержат сбалансированное количество лактозы, фруктаны, олигосахаридов, фруктозы и полиолов.

Исследование показало, что 69% тех, кто придерживался данной диеты, улучшили состояние ЖКТ: вздутие живота перестало тревожить.

По словам медиков, разнообразное правильное питание с низким содержанием углеводов избавит от проблем с желудком.

Основные продукты на диете FODMAP включают в себя:

• Овощи, включая сельдерей, бобы, грибы и горох.

• Фрукты, включая ежевику, абрикосы, вишню и инжир.

• Мясо, включая чоризо и колбасы.

• Рыба и морепродукты.

• Напитки и протеиновые порошки, включая кокосовую воду, фрукты и травяные чаи.

• Молочные продукты.

Врачи предупреждают, что вздутие живота может быть симптомом серьёзных заболеваний, таких как дисбактериоз, панкреатит, СРК и даже невроз. При частых проблемах с желудком обязательно нужно обратиться к специалисту. Ни в коем случае не заниматься самолечением.