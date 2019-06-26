Полная боевая готовность! Хранителем мужской потенции самураев оказалась простая свекла

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Овощ стоит копейки и является прекрасным средством для безотказной эрекции и повышает вероятность зачатия.

В Японии самурай – это воин, который должен быть на высоте не только в бою, но и в постели. Ранее главным хранителем мужской потенции считалась редька, но сегодня на первом месте оказалась простая свекла, которая растет в любом огороде, а в магазинах стоит копейки. Эксперты назвали несколько самых простых способов употребления свеклы, после которых полная боевая готовность возлюбленного будет радовать хоть до утра.

1. Свекольный сок. Его готовят из свежего сырого овоща. Для улучшения вкуса можно добавить несколько капель лимонного сока или ложечку меда. Тем, кто не боится поправиться, можно добавить сливки. Смесь надо пить натощак за полчаса до еды.

2. Коктейль из свеклы и кедровых орехов. 50 г свекольного сока и столько же толченых орехов смешать с рюмкой кагора. Пить за час до предполагаемого полового акта.

3. Свекольная икра. Отварить корнеплод. Очистить и натереть на мелкую терку. Добавить тертый свежий огурец по вкусу, немного толченого чеснока и ложку растительного масла. Эрекция появится через полчаса.

Секрет свеклы прост. Она богата цинком, который способствует выработке мужского гормона тестостерона, а он в свою очередь обеспечивает качественную и продолжительную эрекцию.

Эксперты предупреждают о побочных эффектах. Свекольный сок может действовать как слабительное, поэтому им не стоит злоупотреблять. Также он улучшает качество семенной жидкости, поэтому если рождение детей не планируется, необходимо предохраняться независимо от возраста.