Глисты пожирают изнутри? Как вывести из организма паразитов, рассказали врачи

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Столовая ложка соды уничтожает взрослых особей и 70% их отходов. Также избавляет от болезней печени.

Глисты являются неприятной проблемой для многих россиян. Подцепить их можно где угодно: плохо вымытые продукты, несоблюдение правил гигиены. Только вот избавиться очень сложно. Врачи рассказали, как можно вывести паразитов из организма быстро и без проблем. Для этого достаточно столовой ложки пищевой соды, воды и соли.

Вскипячённая солёная вода важна для того, чтобы промыть и подготовить кишечник. На 1 литр жидкости нужна столовая ложка соли. Врачи отмечают, что необходимо в течение 5-10 минут лежать на спине и глубоко дышать животом, после чего посетить туалет и приступить к следующему этапу лечебной процедуры.

Если глисты пожирают изнутри, 800 мл воды необходимо дважды вскипятить и остудить, добавить столовую ложку соды. Раствор задержите в кишечнике на полчаса. Могут быть замечены болезненные ощущения, которые свидетельствуют о наличии паразитов.

Говоря о пользе пищевой соды, медики отмечают, что такой метод помогает уничтожить взрослых особей и 70% продуктов их жизнедеятельности. В такой среде они неизменно погибают: «сода нейтрализует излишки кислот, активизируя щелочные резервы организма».

Такой метод также полезен тем, что нормализуется усвоение минералов. В противном случае пища усваивается медленно, а токсины из кишечника проникают в кровь. Могут возникнуть болезни печени, проблемы с кожей, часто обостряются хронические заболевания. В любом случае, всегда следует перед употреблением консультироваться с лечащим врачом.