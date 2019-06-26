Сметана опасна: Медики признались, почему народное средство вредит при ожоге

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В список потенциально опасных попала и капуста, потому что не доказана научная польза и есть жертвы народного лечения.

Сырой картофель, квашеная капуста, ромашка - все это должно применяться по прямому назначению и никак иначе. Такой вывод сделали медики по всему миру, призывая к благоразумию в вопросе лечения солнечных ожогов. В ходе экспериментов было установлено, что большинство народных средств не имеют никакого лечебного эффекта, а некоторые наоборот усугубляют и без того опасную ситуацию. В частности, сметана при высыхании создает над пораженным участком пленку, которая препятствует выходу тепла, равно как и различные масла и крема.

Лишь овес и алоэ прошли проверку эффективности, но и тут следует быть осторожными. При нанесении на открытую рану сок алоэ способен навредить еще больше, спровоцировав аллергическую реакцию.

Медики признаются, что лучше всего подобные повреждения лечить постоянным охлаждением пораженных участков: прохладный душ, использование кремов и лосьонов с эффектом увлажнения. Также высокие оценки получил пантенол-спрей, который применяется при ожогах. В случае появления волдырей, врачи советуют немедленно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.