Специалисты изучили вред безалкогольного пива

Сегодня, 13:24

Распитие безалкогольного пива за рулем может привести к неожиданным последствиям.

Иногда, в жаркий день и в приятной компании, хочется выпить бокал прохладного пива. Многие выбирают безалкогольное пиво если вынуждены садится за руль. Сотрудники ГИБДД не рекомендуют делать такой выбор. Даже безалкогольное пиво имеет резкий запах, который может оставаться в течении первого часа после выпитого бокала. Длительность проявления запаха зависит от колличества выпитого.

После употребления такого напитка очень вероятен эффект «плацебо». Человек по привычке может проявлять внешние признаки алкогольного опьянения.

Ученые изучили вероятный вред этого напитка. По их мнению, напиток способен содержать до 0.5% спирта. В сравнении с классическим напитком, безалкогольная версия может нести в себе не меньшее число вредных элементов и последствий для организма. Несмотря на условное отсутствие алкоголя, напиток не следует пить детям до 18 лет, беременным и людям с заболеванием печени.

Особенно вредно употреблять пиво мужчинам, не взирая на его алкогольную составляющую. Чрезмерное употребление этого напитка приводит к понижению уровня тестостерона в организме. Тестостерон - главный мужской гормон, его понижение приводит к большей выработке женского гормона - эстрогена. Это может привести к большим изменением в организме. Расширение таза, увеличение жировой прослойки и повышенный тон голоса - самые очевидные последствия. Употребление «нулевки» не рекомендуется людям принимающим антидепрессанты и антибиотики.