Несгибаемый боец! Хранителем мужской потенции признали обычный элеутерококк

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Сибирский «женьшень» с успехом заменит упаковку «Виагры». Он обеспечит не только эрекцию, но и выносливость.

Мужская потенция очень влияет на качество жизни мужчин и женщин. От хорошего секса напрямую зависит физическое здоровье партнеров и семейное благополучие. Сегодняшний ритм жизни и постоянный стресс способен подкосить даже здоровье богатырей, что неизбежно приведет к эректильной дисфункции у мужчин. Но это совсем не обязательно, считают эксперты. В давние времена любой сибиряк мог похвастать тем, что «несгибаемый боец» способен произвести ребенка и в 70 лет, потому что люди использовали целебные свойства растений. В Сибири использовали обычный элеутерококк. Сегодня и ученые признали это растение надежным хранителем мужской потенции.

Принцип «работы» растения прост. Он растворяет холестерин на стенках сосудов и уменьшает влияние стресса на организм. Элеутерококк также способствует выработке мужского гормона тестостерона, который отвечает за качественную эрекцию. Кроме того, сибирский «женьшень» накапливается в организме, поэтому кроме прекрасной потенции он обеспечивает сексуальную выносливость и улучшает качество семенной жидкости. Врачи вполне серьезно предупреждают, что регулярный приём элеутерококка может привести к незапланированному зачатию даже в преклонном возрасте, поэтому тем, кто не планирует становиться родителями, следует предохраняться.