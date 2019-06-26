Не бей лежачего. Фисташки действуют на потенцию как виагра

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Любимая закуска способна повысить сексуальное желание мужчин и усилить удовольствие от процесса.

Ученые выяснили, что фисташки можно назвать чудесным орехом для мужчин. Они вкусны, отлично подходят к пенному и положительно влияют на потенцию.

Все дело в полезном составе: фисташки богаты цинком, ненасыщенными жирами, фолиевой кислотой и аргинином. Последний является полезной аминокислотой – он расширяет сосуды и повышает выносливость организма. Фолиевая кислота улучшает качество спермы. Цинк помогает организму воспроизводить тестостерон. Недостаток элемента может привести к импотенции. Для этого продукта повысить мужскую потенцию не составляет никакого труда, просто «не бей лежачего».

Еще в фисташках есть фосфор, белок, клетчатка и тиамин. Чудесные орехи содержат полезные жиры и хороший холестерин, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а значит, предохраняют от импотенции.

Специалисты отмечают, что для получения эффекта достаточно три недели съедать по 100 г орехов в день. Однако если «приподнятое настроение» уже достигается только за счет виагры, следует не медлить с визитом к врачу.