Причина разладов в семье: Почти половина женщин хочет секса больше, чем мужчины

Сегодня, 04:00

43% признались, что их уровень либидо намного выше, чем у супруга.

Специалиста известного сайта знакомств для семейных людей в Великобритании провели масштабное исследование. Они опросили более 2000 человек и пытались выяснить, как уровень либидо влияет на семейные отношения и что заставляет несвободных людей сидеть на сайтах знакомств.

Оказалось, что почти половина женщин хочет секса больше, чем мужчины. Если быть точнее, то 43% заявили, что их уровень либидо намного выше, чем у супруга. По мнению сексологов это одна из главных причин разладов семье. Кроме того это разрушает стереотип о том, что мужчины стремятся и инициируют половой акт чаще. Также удалось выяснить, что практически 75% пар находятся в отношениях с несогласованным сексуальным желанием и почти 65% заявили,что это становится фактором риска для распада семьи.

Все опрошенные заявили, что причиной измен является то, что они хотели секса больше, чем того желала их вторая половина. Сексологи считают, что пары с несогласованным либидо обречены на измены. Чтобы этого избежать партнёрам обязательно нужно общаться на эти темы и обсуждать желания и потребности друг друга, тогда несчастных людей, разрушенных семей на планете станет меньше.