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Болезненная тяга является защитным механизмом психики.

По мнению учёных, половая зависимость — это заболевание, сравнимое с алкоголизмом или болезненной тягой к азарту. Недавние исследования показали, что этот синдром свойственен мужчинам от 30 лет.

Психологи убеждены, что стресс всему виной. Эксперты объяснили причины секс-зависимости, вызываемой психологическим дискомфортом и неудовлетворённостью своей жизнью. Так, секс становится главным способом насытить организм гормонами радости.

Что примечательно подобная зависимость свойственна одиноким женщинам в возрасте 30 лет, и мужчины до 40 лет. Психологи считают, что в этот период закладываются основы жизни, что приводит к частым переживаниям.

Проблема сексоголизма стала особенно актуальной в последнее десятилетие. Так, в Москве насчитывается более 20 групп поддержки анонимных сексоголиков.