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Он ухудшает профиль жирных кислот, что ведёт к повышению уровня воспалительных маркеров в крови и развитию заболевания.

Медики не раз сообщали, что предотвратить развитие такого опасного заболевания как диабет проще, чем лечить его. Именно поэтому они периодически проводят исследования и пытаются выяснить, как влияют те или иные продукты на организм человека и какие реакции вызывают. Так учёные из Тартуского университета и Университета Хельсинки провели масштабное исследование и смогли доказать, что однообразный рацион повышает риск развития диабета.

В частности они имели в виду неофобию — страх перед новым продуктами. Именно она ограничивает рацион, а это, по мнению экспертов, повышает потребление насыщенных жиров и солей.

Однообразное питание ухудшает профиль жирных кислот, тем самым повышая уровень воспалительных маркеров в крови. Это может привести к развитию диабета 2 типа и различным заболеваний сердца. Авторы исследования считают, что неофобию можно легко побороть, обратившись к квалифицированным специалистам. Это поможет не допустить возникновения серьёзных заболеваний.