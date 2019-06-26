Натуральный йогурт разрушает рак на ранней стадии

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Здоровая микрофлора и пищеварение – заслуга, принадлежащая стабильному потреблению кисломолочных продуктов.

Как известно – натуральный йогурт славится богатым набором полезных бактерий, способных бороться и противостоять разным недугам. Также благодаря полезным пробиотикам организм защищён от развития злокачественных опухолей в полости желудка.

Развитие рака желудка в России является довольно распространённым заболеванием, которому подвержены около 30% людей. В группу риска попадают те, кто злоупотребляет алкоголем и жирной пищей, подвержен стрессам и плохой экологии. К тому же 13% людей попадают в эту группу из-за наследственности.

Но благодаря врачам было установлено, что одним из способов защиты от развития онкологии на ранних стадиях стал обычный натуральный йогурт. Этот продукт представляет собой огромный кладезь полезных веществ: жирные кислоты, белки, углеводы, витамины группы А, В, С и РР, а также кальций, магний, йод и железо.

Жидкая и нежная консистенция этого лакомства обволакивает стенки желудка, не травмируя его и стимулируя хорошее пищеварение. А благодаря живым бактериям он находится в полной безопасности от мутаций и разрушении клеток из-за развития онкологии.

Мощнейшей профилактикой этого заболевания является и то, что витаминный набор способен выстраивать оборону против воспалительных процессов в полости желудка.

Благодаря обширному минеральному составу, микрофлора главного органа пищеварения работает не только без перебоя, но и предотвращает вздутие и отправления.

При отсутствии аллергии на молочный белок специалисты рекомендуют увеличить количество кисломолочных продуктов в рационе, уделяя особое внимание натуральным продуктам.