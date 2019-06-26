Вздулись - сдулись. Чеснок и лимон помогут устранить варикоз

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Положительные изменения заметны уже спустя 30 дней.

Варикозное расширение вен нижних конечностей – опасное заболевание. Возраст пациентов, страдающих от него, снижается с каждым годом. Врачи все чаще встречают молодых людей от 25-30 лет, которые жалуются на то, что у них «вздулись» вены. Такое отклонение является нежелательным не только из-за своего эстетического вида, но и из-за пагубного влияния на сердечно-сосудистую систему в целом. Нашими предками уже давно были выявлены полезные средства для лечения данного заболевания. Например, варикоз помогут устранить настойки из чеснока и лимона.

Приготовить настойку из чеснока и лимона достаточно просто: 4 лимона с цедрой и 4 головки чеснока размельчают в блендере или мясорубке, данная смесь кладется в банку и заливается теплой кипяченой водой. После этого следует настоять отвар примерно 3 дня при комнатной температуре и при регулярном встряхивании. Полученная настойка хранится в холодильнике. Принимать ее следует не более 3-х раз во время еды и не более 100 мл. Чтобы варикозные вены «сдулись», курс лечения стоит проводить регулярно на протяжении минимум 30 дней.

Полезные свойства чеснока и лимона известны достаточно давно: чесночные фитонциды растворяют холестериновые бляшки, восстанавливают целостность сосудов и препятствуют отложению солей, а лимон оказывает тонизирующее воздействие на стенки вен и снижает проницаемость капилляров к инфекциям.

Врачи отмечают, что к чесноку с лимоном стоит отнестись осторожно тем людям, которые страдают от желудочных заболеваний, ведь такая настойка может провоцировать излишнее раздражение.