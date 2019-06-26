Ляшки - стройняшки. Рыльца кукурузы эффективно убирают целлюлит

Сегодня, 05:30

Упругость и стройность без диет и мучительных тренировок абсолютно реальна.

На сегодняшний день целлюлит является распространённой проблемой среди девушек и женщин, борьба с которым не имеет границ. Но благодаря опытам и исследованиям было выяснено, что рыльца кукурузы являются наиболее эффективным способом в борьбе с неровностью кожи.

Благодаря богатому витаминному составу, рыльца содержат в себе такие группы как С и К, а также стерины, эфирное масло и разнообразие микроэлементов. При таком обширном составе легко распрощаться с ненавистным целлюлитом, обретя стройность бёдер и ягодиц.

Благодаря большому количеству пищевых волокон, рыльца кукурузы можно использовать в виде напитка, способствующего предотвращению чувства голода по вечерам.

Настойки из рыльцев обогащены витаминами и микроэлементами. За счёт этого можно с лёгкостью запустить обмен веществ, разрушающий жировые отложения на проблемных зонах и предотвращающий их дальнейшее возникновение.

Витамины группы С и К способны придавать упругость коже за счёт содержания в их коллагена, тем самым предотвращая потерю влаги. приминение можно найти также в отваре либо чае.

Наличие эфирного масла и стерина позволяют разглаживать кожу. Отличным применением станет наружно скрабирование и массаж с измельчёнными кукурузными волокнами. Это позволяет увеличивать приток крови на месте процедуры. Также рекомендуется пользоваться массажной щёткой со средней жёсткостью ворсин.