Идеальное сочетание: почему яичницу лучше готовить с луком и помидорами

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Вместе эти продукты не только становятся вкусным блюдом, но и помогают получить организму пользу каждого ингредиента.

Полезные по отдельности продукты, вместе создают идеальный витаминный коктейль. Дело в том, что в них содержатся витамины, которые усваиваются организмом только при одновременном поступлении. Например, яйца богаты витамином E. Также много его содержится в зелени и растительном масле, которые обычно используются для приготовления яичницы.

Лук и помидор – источники селена. Это один из важнейших микроэлементов для здоровья: он поддерживает иммунитет, функции щитовидной железы, отвечает за качество и рост ногтей и волос. Для мужчин селен особенно важен: он помогает поддерживать половое здоровье.

Самый эффективный способ обогатить организм полезным минералом – употреблять его с витамином E. Поэтому врачи уверяют: самая лучшая яичница с помидором и луком. Однако для сохранения всех витаминов, нужно готовить ее правильно. Не стоит предварительно обжаривать продукты. Яйца также не нужно готовить долго, нескольких минут будет достаточно.