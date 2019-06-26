Проснись и пой. Морковь перед сном повышает потенцию

Сегодня, 02:14

Успех в постели напрямую зависит от состояния здоровья сердечной системы и работы сосудов.

Не секрет, что с древних времён морковь считается самым сильным борцом не только образованию тромбов и сужению сосудов, а также проблемам мужской потенции.

Одной из причин сбоя работы сердечной системы является недостаток в организме большого количества витаминов. Это влечёт за собой плохую эрекцию, непродолжительный секс, ухудшение либидо, а также проблемы с зачатием. Но благодаря богатому витаминному составу и минеральным компонентами плода, можно «поймать двух зайцев», устранив сразу несколько проблем.

При борьбе с плохой эрекцией морковь помогает за счёт большого содержания витаминов группы В, устраняющих закупоривание сосудов, тем самым обеспечивает нормальную проходимость крови к половому члену.

За продолжительность секса и либидо отвечают витамины группы С и Е. Они нормализуют сахар в крови, предотвращая дисфункцию эндокринной системы, которая напрямую связана с выработкой нормального количества тестостерона. А как известно, при нехватке этого полового гормона снижается половая активность и влечение.

В проблемах с зачатием большую роль играет недостаток железа, фосфора, калия, магния и йода. Активность сперматозоидов напрямую связана с кровообращением. Если оно плохое – это может грозить бесплодием.

При успешном устранении всех этих проблем врачи рекомендуют добавить в свой рацион больше моркови. Не менее полезным для профилактики потенции является морковный сок перед сном, запускающий обменные процессы и стимулирующий кровообращение в организме.