Бешенство и чума: отказ от прививок грозит опаснейшими заболеваниями

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Оспа, полиомиелит, и другие болезни могут вернуться, если количество привитых детей продолжит сокращаться.

В 1998 году мир захлестнула волна «анти-вакцинационного» движения, которую активизировала работа доктора Эндрю Уэйкфилда. В своём материале специалист предположил, что комплексная прививка от кори, паротита и краснухи стимулирует детский аутизм и другие расстройства развития. За 20 лет работу неоднократно опровергли экспериментально, что не помешало увеличению армии противников прививок.

Новое исследование доказывает, что анти-вакцинация может перечеркнуть годы медицинского прогресса. Отказ от прививок уже возвращает забытые заболевания, которые искоренила массовая вакцинация. По словам доктора Шарля Слотер-Атьемо, существует более 20 вакцин, которые могут искоренить ряд опасных болезней. Таким образом, в США исчезло бешенство, паротит, столбняк, жёлтая лихорадка и чума крупного рогатого скота. Отказ от прививок грозит опаснейшими заболеваниями, которые могут вернуться. Подтверждением этого служит статистика, указывающая на рост заболеваемости в США, где достаточно высокий уровень жизни и распространённость вакцин.

Эксперты определили, что возврату однажды побеждённых болезней способствует недостаточная вакцинация. Более того, такое общество становится уязвимым к «импортным» возбудителям болезней, которые привозят путешественники из экзотических стран. Так, врачи отмечают рост заболеваемости корью, свинкой и полиомиелитом.

Эксперты убеждены, что снижение количества привитых детей — это следствие пропаганды отказа от вакцинации, которую допускают крупные СМИ.