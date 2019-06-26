Возраст деду не помеха! Секрет мужской силы правителей Ватикана нашли в «папском соусе»

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Католические священники всегда знали, как вкусно поесть, чтобы в 70 лет имеет пару-тройку молодых любовниц.

С древних времен люди пытались сделать пищу как можно более полезной, а главной темой со времен Адама и Евы была мужская потенция. Особенно в этом смысле отличились католические прелаты.

История знает немало примеров, когда у обитателей Ватикана очень почтенного возраста было одновременно несколько юных любовниц. Они привлекали лучших знахарей и кулинаров, не жалея средств и даже под угрозой отлучения от церкви, для создания блюд, которые улучшат сексуальные способности и повысят качество их интимной жизни.

В архивах сохранились описания некоторых блюд, но многие их них оказались не слишком эффективны, а настоящий секрет мужской силы правителей Ватикана нашли в «папском соусе». Готовить его просто: мелко нарезать ветчину, лук, морковь, сельдерей и петрушку. Варить на курином бульоне с добавлением белого, чеснока, гвоздики и цедры лимона. Когда жидкость выкипит на половину рекомендуется добавить обжаренную на масле муку, перепелиные яйца и мускатный орех. Варить еще 15 минут.

Тарелка такого супа в обед и возраст деду не помеха! Доказано веками истории.