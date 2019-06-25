Постели все возрасты покорны! Хранителем мужской потенции оказался простой подорожник

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Отвар из семян позволяет сохранить богатырское здоровье и заводить детей до преклонного возраста.

Мужская потенция влияет на качество жизни не только мужчин, но и женщин. От нее напрямую зависит здоровье партнеров и семейное благополучие. Сегодня уровень стресса достиг своего апогея, что негативно сказывается на эректильной функции мужчин, но некоторые эксперты считают, что негативных переживаний людям хватало во все времена, просто в давние времена люди знали о целебных свойствах растений и никакие войны и катаклизмы не могли помешать продолжению рода до старости.

Так, недавно ученые проверили несколько старинных и ко всеобщему удивлению надежным хранителем мужской потенции оказался простой подорожник, точнее его семена. Толченые семена заваривали на 20 минут и пили отвар каждый день перед сном. Выделившиеся из семян алкалоиды прекрасно восстанавливают работу гладкой мускулатуры и улучшают проходимость кровеносных сосудов, от эластичности и диаметра которых напрямую зависит эрекция.

Семена также успокаивают нервную систему, а это сделает половой акт более длительным. Также подорожник стимулирует выработку мужских половых гормонов, так что постели будут все возрасты покорны, без исключения.