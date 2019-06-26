Смирный как оловянный солдатик: Назван ТОП-5 народных средств для потенции

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Отвары из распространённых трав и блюда из доступных продуктов для мужского здоровья.

Мужская сила — это, к сожалению, ограниченный ресурс. С годами половые функции ослабевают, что может привести к импотенции. По статистике, большинство современных мужчин уже к 40 годам испытывают половые сложности. Этому способствует сидячая работа, или же переизбыток физической активности, помноженный на психологические потрясения. Тем не менее, есть способы, которые позволят остаться на страже мужского начала смирно как оловянный солдатик. Специалистами назван ТОП-5 народных средств для потенции, которые доступны каждому.

В первую очередь, важно понимать, что здоровая потенция — это прерогатива здорового организма. Следовательно, важно сократить потребление «вредных продуктов». Диетологи рекомендуют отказаться от жирной пищи и алкоголя, заменив их устрицами и мидиями. В этих морепродуктах содержатся природные афродизиаки, которые стимулируют половые функции.

Ещё один важный продукт для мужчин — имбирь, название которого в переводе с китайского значит «мужественный». Это растение содержит гингерол — элемент, способствующий расширению сосудов, отвечающих за эрекцию. Рекомендуется несколько ломтиков имбиря залить четвертью литра кипятка и настоять 15-20 минут. Эффект от этого отвара проявляется моментально, а регулярное употребление настойки продлит период мужской активности. Эффект оловянного солдатика для половых органов будет обеспечен.

Подобным действием обладает женьшень, стимулирующий кровообращение малого таза и эндокринную систему, отвечающую за либидо. Одну столовую ложку корня растения следует измельчить, перемешав с 200 граммами мёда. Полученную смесь важно настаивать в течение двух недель. Одна чайная ложка настойки женьшеня способна увеличить качество и продолжительность полового акта.

За половое долголетие мужчины, в частности, отвечает множество гормонов, среди которых важное место занимает андростерон. Недостаток этих веществ может снизить либидо и негативно сказаться на эрекции. Для «пополнения» гормонального набора мужчины подойдёт сельдерей, насыщенный андростероном. 100 граммов сельдерея следует измельчить с зелёным яблоком, заправив кефиром. Необычный коктейль не только форсирует мужской гормональный фон, но и наделит организм обилием витаминов и микроэлементов.

Говоря о здоровой потенции, не стоит забывать о физической активности. Если, в силу недостатка времени, вы не можете регулярно заниматься физкультурой, можно ограничиться специализированными упражнениями, который можно выполнять даже на рабочем месте. Речь идет о «комплексе Кегеля», который заключается в напряжении лобково-копчиковой мышцы, отвечающей за прерывание мочеиспускания. Посчитав до пяти, плавно расслабьтесь. До трех подходов с 15 повторениями будет достаточно для профилактики нарушений кровообращения половой системы.