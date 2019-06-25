Без диабета за лето! Свеклу и морковь признали панацеей для снижения сахара

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Простые, дешевые и полезные овощи возглавили рейтинг продуктов для диабетиков.

Овощи полезны в любое время года, но эксперты напоминают, что лучшее время для их потребления – сезон, когда они растут в «своём» регионе. В это время овощи становятся не только бесценным источников минералов и витаминов , но и способны вылечить некоторые болезни. Например, от некоторых форм диабета можно избавиться за одно только лето без сильнодействующих лекарств, а панацеей для снижения сахара медики признали свеклу и морковь.

Свекла и морковь содержат мало сахара, зато богаты клетчаткой и отлично понижают уровень глюкозы. Эти овощи улучшают пищеварение, устраняют запоры, убивают холестерин, что отлично способствует снижению веса. В сыром или отварном виде они отлично утоляют голод, а свежевыжатые соки из свеклы и моркови отлично повышают тонус и омолаживают кожу. Недостаток только один – свежий сок может вызвать кратковременный слабительный эффект.